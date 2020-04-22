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Внеочередное заседание Рады: обнародована повестка дня

Новости » Политика     22.04.2020 - 17:14
Внеочередное заседание Рады: обнародована повестка дня
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В ходе заседания нардепы рассмотрят три постановления и шесть законопроектов

Опубликована повестка дня внеочередного заседания парламента в пятницу, 24 апреля. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

  • проект постановления об отмене решения Рады от 16 апреля о принятии в целом как закона проекта ЗУ "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины о противодействии злоупотреблению правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры" (№1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3);
  • проект постановления об отмене результатов голосования Верховной рады Украины от 16.04.2020 года о принятии во втором чтении как закона проект закона о внесении изменений в ЗУ "О местном самоуправлении в Украине" (№ 2653-П);
  • проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о безопасности использования ядерной энергии (№ 2372);
  • законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о штрафных баллах (№ 2809);
  • законопроект о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (№ 3205, 3205-1);
  • проект закона о внутреннем водном транспорте (реестр. № 1182-1-д);
  • проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (об урегулировании кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросов сертификации оператора системы передачи) (№ 3364);
  • проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об определении ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (№ 2234);
  • проект постановления о создании Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины (№ 3358).

Напомним, глава ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР в пятницу, 24 апреля. Заседание созвано в связи с требованием президента Украины Владимира Зеленского.

Как писало РБК-Украина ранее, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что в Раде в пятницу будет два внеочередных заседания.

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Новости Украины Верховная Радаповестка днявнеочередное заседание
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