ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Разумков открыл внеочередное заседание Рады

Новости » Политика     04.03.2020 - 16:07
Разумков открыл внеочередное заседание Рады
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В ходе заседания нардепы назначат новый Кабмин и заслушают отчеты силовиков

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в среду, 4 марта, открыл внеочередное заседание парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, в зале зарегистрировались 347 нардепов.

В заседании принимает участие президент Владимир Зеленский.

Напомним, Верховная рада сегодня на внеочередном заседании заслушает отчеты руководителей силовых структур, обсудит вопрос "о Кабинете министров Украины". Парламентарии могут назначить новый Кабмин под руководством нынешнего вице-премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Кроме того, в повестке дня - рассмотрение законопроекта об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях, законопроект о нацбезопасности Украины и рассмотрение во втором чтении закона о предотвращении коррупции.

Как писало РБК-Украина, внеочередное заседание ВР созвано по требованию главы государства.

Так, ранее сообщалось, что на внеочередном заседании также могут отправить в отставку не только нынешнее правительство под председательством Алексея Гончарука, но и генерального прокурора Руслана Рябошапку. Во вторник на сайте Рады появилось постановление о выражении ему недоверия. Однако позже заместитель главы комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко заявила, что в повестке дня внеочередного заседания Рады нет вопроса о замене руководителей силовых органов, в том числе генпрокурора Украины. Она отметила, что в повестке дня только отчет силовых органов.

В "Слуге народа" объяснили, как Рада будет голосовать за новый состав Кабмина В Раду внесли постановление об отставке Гончарука
Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседаниеДмитрий Разумков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь