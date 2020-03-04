Разумков открыл внеочередное заседание Рады

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В ходе заседания нардепы назначат новый Кабмин и заслушают отчеты силовиков

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в среду, 4 марта, открыл внеочередное заседание парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, в зале зарегистрировались 347 нардепов.

В заседании принимает участие президент Владимир Зеленский.

Напомним, Верховная рада сегодня на внеочередном заседании заслушает отчеты руководителей силовых структур, обсудит вопрос "о Кабинете министров Украины". Парламентарии могут назначить новый Кабмин под руководством нынешнего вице-премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Кроме того, в повестке дня - рассмотрение законопроекта об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях, законопроект о нацбезопасности Украины и рассмотрение во втором чтении закона о предотвращении коррупции.

Как писало РБК-Украина, внеочередное заседание ВР созвано по требованию главы государства.

Так, ранее сообщалось, что на внеочередном заседании также могут отправить в отставку не только нынешнее правительство под председательством Алексея Гончарука, но и генерального прокурора Руслана Рябошапку. Во вторник на сайте Рады появилось постановление о выражении ему недоверия. Однако позже заместитель главы комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко заявила, что в повестке дня внеочередного заседания Рады нет вопроса о замене руководителей силовых органов, в том числе генпрокурора Украины. Она отметила, что в повестке дня только отчет силовых органов.