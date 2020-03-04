ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Разумков відкрив позачергове засідання Ради

Новини » Політика     04.03.2020 - 16:07
Разумков відкрив позачергове засідання Ради
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ході засідання нардепи призначать новий Кабмін і заслухають звіти силовиків

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков в середу, 4 березня, відкрив позачергове засідання парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, в залі зареєструвалися 347 нардепів.

У засіданні бере участь президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Верховна рада сьогодні на позачерговому засіданні заслухає звіти керівників силових структур, обговорить питання "про Кабінет міністрів України". Парламентарії можуть призначити новий Кабмін під керівництвом нинішнього віце-прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Крім того, на порядку денному - розгляд законопроекту про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях, законопроект про нацбезпеку України і розгляд у другому читанні закону про запобігання корупції.

Як писало РБК-Україна, позачергове засідання ВР скликане на вимогу глави держави.

Так, раніше повідомлялося, що на позачерговому засіданні також можуть відправити у відставку не тільки нинішній уряд під головуванням Олексія Гончарука, але і генерального прокурора Руслана Рябошапку. У вівторок на сайті Ради з'явилася постанова про висловлення йому недовіри. Однак пізніше заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Галина Янченко заявила, що в порядку денному позачергового засідання Ради немає питання про заміну керівників силових органів, в тому числі генпрокурора України. Вона зазначила, що в порядку денному тільки звіт силових органів.

У "Слузі народу" пояснили, як Рада голосуватиме за новий склад Кабміну У Раду внесли постанову про відставку Гончарука
Новини України Верховна Радавнеочередное заседаниеДмитро Разумков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся