В Раде появился текст постановления о выражении недоверия Рябошапке

Фото: Руслан Рябошапка (Виталий Носач/РБК-Украина)

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете

В Верховной раде Украины появился текст проекта постановления №3154 "О выражении недоверия генеральному прокурору Рябошапке Р.Г.". Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

В проекте авторы подчеркивают, что существуют все основания утверждать о низкой эффективности выполнения Рябошапкой обязанностей генерального прокурора и, как следствие, его несоответствии занимаемой должности.

"Нерасследование, торможение расследования наиболее резонансных уголовных производств свидетельствует о нежелании, невозможности или неспособности генерального прокурора обеспечить выполнение задач, поставленных законом перед Офисом прокурора, в том числе и перед прокуратурой в целом", - указано в документе.

Отмечается, что предложение об отставке генпрокурора инициировано 158 нардепами.

"Выразить недоверие генеральному прокурору Рябошапке Руслану Георгиевичу, что влечет его отставку с должности. Это постановление вступает в силу с момента его принятия", - указано в проекте.

Напомним, ранее сообщалось, что постановление о недоверии генпрокурору внесли в Раду, но сначала его текст отсутствовал.

Как писало РБК-Украина, на вечернем заседании фракции "Слуга народа" могут принять решение об отставке главы правительства Алексея Гончарука и генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Так, 2 марта сам Рябошапка заявил, что голосование по отставке генерального прокурора в среду может и состояться, но вряд ли будет успешным. По его словам, "ничего нового, и ничего не состоится".

Подчеркнем, глава государства Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта.