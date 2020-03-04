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Отчет силовых органов и Кабмин: что в повестке дня внеочередного заседания Рады

Новости » Политика     04.03.2020 - 08:30
Отчет силовых органов и Кабмин: что в повестке дня внеочередного заседания Рады
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также в повестке дня законопроект о нацбезопасности Украины

Верховная рада сегодня на внеочередном заседании заслушает отчеты руководителей силовых структур, обсудит вопрос "о Кабинете министров Украины". Об этом говорится в повестке дня внеочередного заседания парламента.

Также в повестке дня рассмотрение законопроекта об одобрении решения президента Владимира Зеленского о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях, законопроект о нацбезопасности Украины и рассмотрение во втором чтении закона о предотвращении коррупции.

Внеочередное заседание Рады начнется в 16:00, а до этого нардепы рассмотрят закон об открытии рынка земли, проект закона о внесении изменения в статью 364 Уголовного кодекса Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности. Этом говорится в повестке дня Рады.

Напомним, вчера на заседании фракции "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский предлагал нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Также стал известен возможный состав Кабмина Шмыгаля.

Также в СН сообщили, кто может стать новым генпрокурором вместо Рябошапки. Новым генеральным прокурором Украины может стать нардеп Сергей Ионушас. Рябошапку уволят, если его отчет будет признан неудовлетворительным.

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