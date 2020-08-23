Разумков назвал ключевой вопрос предстоящей сессии Рады

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)

Проект бюджета будет подан в Раду до 15 сентября

Принятие закона о государственном бюджете на 2021 год будет ключевым вопросом очередной сессии Верховной рады, которая начнется 1 сентября. Закон примут до новогодних праздников.

Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков сказал во время брифинга возле Рады, передает корреспондент РБК-Украина.

"Ключевым, как для меня на следующей сессии вопросом будет вопрос бюджета", - сказал он.

Разумков напомнил, что Кабмин должен подать проект бюджета до 15 сентября. "Я надеюсь, мы сможем плодотворно над ним поработать, чтобы сделать его более качественным, и уже принять так, как это делалось и в прошлом году, не под елку", - добавил спикер парламента.

Кроме того, Разумков заявил, что много вопросов осталось еще с прошлой сессии Совета. "Много аспектов, которые нужно будет рассмотреть", - сказал он.

Разумков также отметил, что на решения Рады окажут влияние приближающиеся местные выборы.

"Я понимаю, что некоторые аспекты пиар-составляющей в тех решениях, которые будут приниматься в Верховной раде, к сожалению, также будут иметь место", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада во время новой сессии осенью 2020 года не планирует возвращаться к специфическому режиму работы, который был введен из-за коронавирусной инфекции.

Напомним, спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на 25 августа.

Отметим, что на внеочередную сессию вынесен законопроект, по которому минимальная зарплата в Украине будет повышена до 5 000 гривен