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Разумков созвал внеочередную сессию Рады на 25 августа

Киев, Среда 19 августа 2020 15:08
Разумков созвал внеочередную сессию Рады на 25 августа
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Рада планирует внести изменения в госбюджет

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на 25 августа. Заседание начнется в 11:00.

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

Сообщается, что на внеочередной сессии рассмотрят изменения в государственный бюджет на 2020, в частности, которые касаются роста уровня минимальной зарплаты. Также на 25 августа запланирована ратификация меморандума с Европейским союзом о предоставлении кредита.

Кроме того, Рада планирует ратифицировать соглашение с Европейским инвестиционным банком о строительстве дорог и развитии трансъевропейской транспортной сети.

В сообщении говорится, что Рада также объявит конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на внеочередную сессию вынесут законопроект, которым минимальная зарплата в Украине будет повышена до 5 000 гривен.

У президента Владимира Зеленского объясняли, что источником финансирования увеличения минималки стала экономия на обслуживании государственного долга.

До этого предполагалось, что сессия пройдет 24 августа, однако в итоге была выбрана другая дата.

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Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседаниеДмитрий Разумков
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