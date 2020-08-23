Разумков назвав ключове питання майбутньої сесії Ради

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)

Проект бюджету буде поданий до Ради до 15 вересня

Ухвалення закону про державний бюджет на 2021 рік буде ключовим питання чергової сесії Верховної ради, яка розпочнеться 1 вересня. Закон ухвалять до новорічних свят.

Про це спікер парламенту Дмитро Разумков сказав під час брифінгу біля Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ключовим, як для мене на наступній сесії питанням буде саме питання бюджету", - сказав він.

Разумков нагадав, що Кабмін повинен подати проект бюджету до 15 вересня. "Я сподіваюсь, ми зможемо плідно над ним попрацювати, щоб зробити його більш якісним, і вже прийняти так, як це робилося і в минулому році, не під ялинку", - додав спікер парламенту.

Крім того, Разумков заявив, що багато питань залишилося ще з минулої сесії Ради. "Багато аспектів, які потрібно буде розглянути", - сказав він.

Разумков також зазначив, що на рішення Ради вплинуть місцеві вибори.

"Я розумію, що деякі аспекти піар-складової в тих рішеннях, які будуть прийматися у Верховній раді, на жаль, також будуть мати місце", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада під час нової сесії восени 2020 року не планує повертатися до специфічного режиму роботи, який був запроваджений через коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, спікер Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії на 25 серпня.

Відзначимо, на позачергову сесію винесено законопроект, яким мінімальну зарплату в Україні буде підвищено до 5 000 гривень