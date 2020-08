Разрушены районы, больницы переполнены: что известно о взрыве в Бейруте

Фото: последствия взрыва в порту Бейрута (twitter.com ajplus)

Известно о минимум 70 погибших, счет раненых идет на тысячи

Несколько мощных взрывов в порту Бейрута уничтожили всю прибрежную инфраструктуру. По предварительным данным, 70 человек погибли и более 3 тысяч людей получили ранения. Эти данные продолжают меняться и не являются окончательными.

Президент Ливана Мишель Аун созвал экстренное заседание Высшего совета обороны. По итогам заседания Бейрут был объявлен городом бедствия, правительству рекомендовано ввести чрезвычайное положение на две недели. Всех, кто находится в зоне бедствия, просят носить маски.

Министр внутренних дел Ливана Мухаммед Фахми сообщил, что в порту Ливана взорвалась крупная партия аммиачной селитры, которая хранилась на одном из складов.

По его словам министерство получало доклад об угрозе хранения в гавани груза взрывоопасных веществ еще четыре месяца назад, однако никакие надлежащие меры предприняты не были. Причиной детонации селитры могло стать короткое замыкание, сказал министр.

Израиль отверг причастность к взрыву в Бейруте и предложил Ливану гуманитарную помощь на фоне последствий катастрофы.

С соответствующим обращение выступили министр обороны и сменный премьер-министр Израиля Бени Ганц и глава МИД Габи Ашкенази. Предложение было сделано через оборонные и дипломатические каналы.

Также сообщается, что больницы в городе переполнены. Несколько миротворцев Временных сил ООН в Ливане получили ранения в результате мощного взрыва в порту Бейрута. При взрыве в Бейруте погиб лидер ливанской партии "Аль-Катаиб", жена и дочь премьера ранены.

Посольство Украины в Ливане не располагает сведениями о пострадавших в результате взрыва в Бейруте украинцах. Это следует из сообщения на странице диппредставительства в Facebook.

"Срочное объявление. В связи со взрывами в порту Бейрута 4 августа просьба ко всем, кто имеет любую информацию о пострадавших гражданах Украины, звонить на круглосуточную горячую линию посольства по номеру 0961 592 16 68", - сказано в заявлении.

РБК-Украина писало о версиях и причинах взрывов в Бейруте, а также последствиях и колоссальных разрушениях.