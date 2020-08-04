ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Взрыв в Бейруте: посольство Украины в Ливане просит сообщить о пострадавших

Бейрут, Вторник 04 августа 2020 21:43
Взрыв в Бейруте: посольство Украины в Ливане просит сообщить о пострадавших
Фото: столб дыма от взрыва (twitter.com)
Автор: Максим Зайченко

В посольстве просят звонить на телефонный номер

Посольство Украины в Ливане просит сообщить о пострадавших в результате сегодняшнего взрыва в столице страны Бейруте. По предварительным оценкам, пострадавшие исчисляются сотнями.

Соответствующая просьба размещена на странице посольства в Facebook.

"Срочное объявление!!! В связи со взрывами в порту города Бейрут 4 августа 2020 года, просьба ко всем, кто имеет какую-либо информацию о пострадавших гражданах Украины, звонить на круглосуточную горячую линию посольства: 09615921668", - говорится в сообщении.

Термінове оголошення!!! У зв'язку з вибухами в порту міста Бейрут 4 серпня 2020 року, прохання до всіх, хто має...

Опубліковано Embassy of Ukraine in Lebanon/Посольство України в Лівані Вівторок, 4 серпня 2020 р.

Отметим, что в номере телефона указана одна лишняя цифра. РБК-Украина пытается выяснить, как связаться с посольством Украины в Ливане в телефонном режиме.

Напомним, два мощных взрыва в Бейруте произошли в порту города.

По данным Минздрава страны, пострадавших можно исчислять сотнями, однако пока никто не берется сообщить точное число. Агентство Reuters сообщало как минимум о 10 пострадавших, но сейчас известно, что это число может быть гораздо выше.

Рассматривается несколько версий взрыва - от военной атаки стран-соседей, до взрыва нитрата натрия. Официальной версии пока нет.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ЛиванВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь