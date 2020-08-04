Взрыв в Бейруте: посольство Украины в Ливане просит сообщить о пострадавших

Фото: столб дыма от взрыва (twitter.com)

В посольстве просят звонить на телефонный номер

Посольство Украины в Ливане просит сообщить о пострадавших в результате сегодняшнего взрыва в столице страны Бейруте. По предварительным оценкам, пострадавшие исчисляются сотнями.

Соответствующая просьба размещена на странице посольства в Facebook.

"Срочное объявление!!! В связи со взрывами в порту города Бейрут 4 августа 2020 года, просьба ко всем, кто имеет какую-либо информацию о пострадавших гражданах Украины, звонить на круглосуточную горячую линию посольства: 09615921668", - говорится в сообщении.

Термінове оголошення!!! У зв'язку з вибухами в порту міста Бейрут 4 серпня 2020 року, прохання до всіх, хто має... Опубліковано Embassy of Ukraine in Lebanon/Посольство України в Лівані Вівторок, 4 серпня 2020 р.

Отметим, что в номере телефона указана одна лишняя цифра. РБК-Украина пытается выяснить, как связаться с посольством Украины в Ливане в телефонном режиме.

Напомним, два мощных взрыва в Бейруте произошли в порту города.

По данным Минздрава страны, пострадавших можно исчислять сотнями, однако пока никто не берется сообщить точное число. Агентство Reuters сообщало как минимум о 10 пострадавших, но сейчас известно, что это число может быть гораздо выше.

Рассматривается несколько версий взрыва - от военной атаки стран-соседей, до взрыва нитрата натрия. Официальной версии пока нет.