ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Трамп назвал взрыв в Бейруте "нападением" и объяснил почему

США, Вашингтон, Среда 05 августа 2020 02:56
Трамп назвал взрыв в Бейруте "нападением" и объяснил почему
Фото: Дональд Трамп (flickr.by Gage Skidmore)
Автор: Артур Родивилов

Президент США выразил соболезнования семьям погибших и предложил помощь Ливану

Президент США Дональд Трамп выразил сочувствие народу Ливана после взрыва. Он также назвал трагедию в Бейруте "ужасным нападением".

Об этом сообщает CNN.

Американский лидер также отметил, что США готовы оказать помощь Ливану.

"Позвольте мне начать с выражения глубочайшей симпатии Америки народу Ливана, где, согласно сообщениям, многие люди были убиты, еще сотни получили тяжелые ранения в результате большого взрыва в Бейруте", - сказал Трамп на брифинге во вторник вечером.

На вопрос, на каком основании он считает взрыв нападением, а не несчастным случаем, президент сослался на мнение военных чиновников США.

"Я встречался с некоторыми из наших генералов, и их интуиция подсказала, что это не было чем-то вроде производственного взрыва. По их словам, взрыв в Бейруте похож на нападение. Это была какая-то бомба", - заявил Трамп.

Напомним, во вторник в порту Бейрута произошел мощный взрыв, в нескольких кварталах города были выбиты стекла, разрушены части построек, городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.

По предварительным данным, при выполнении сварочных работ по заделыванию отверстий, на складе в порту сдетонировал груз с 2700 тоннами нитрата аммония - аммиачной селитры.

Также сообщалось, что 70 человек погибли и более 3 тысяч людей получили ранения, эти данные продолжают меняться и не являются окончательными.

По итогам заседания правительства Ливана Бейрут был объявлен городом бедствия, правительству рекомендовано ввести чрезвычайное положение на две недели, всех, кто находится в зоне бедствия, просят носить маски.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Дональд ТрампБейрутВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь