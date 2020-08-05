Трамп назвал взрыв в Бейруте "нападением" и объяснил почему

Фото: Дональд Трамп (flickr.by Gage Skidmore)

Президент США выразил соболезнования семьям погибших и предложил помощь Ливану

Президент США Дональд Трамп выразил сочувствие народу Ливана после взрыва. Он также назвал трагедию в Бейруте "ужасным нападением".

Об этом сообщает CNN.

Американский лидер также отметил, что США готовы оказать помощь Ливану.

"Позвольте мне начать с выражения глубочайшей симпатии Америки народу Ливана, где, согласно сообщениям, многие люди были убиты, еще сотни получили тяжелые ранения в результате большого взрыва в Бейруте", - сказал Трамп на брифинге во вторник вечером.

На вопрос, на каком основании он считает взрыв нападением, а не несчастным случаем, президент сослался на мнение военных чиновников США.

"Я встречался с некоторыми из наших генералов, и их интуиция подсказала, что это не было чем-то вроде производственного взрыва. По их словам, взрыв в Бейруте похож на нападение. Это была какая-то бомба", - заявил Трамп.

Напомним, во вторник в порту Бейрута произошел мощный взрыв, в нескольких кварталах города были выбиты стекла, разрушены части построек, городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.

По предварительным данным, при выполнении сварочных работ по заделыванию отверстий, на складе в порту сдетонировал груз с 2700 тоннами нитрата аммония - аммиачной селитры.

Также сообщалось, что 70 человек погибли и более 3 тысяч людей получили ранения, эти данные продолжают меняться и не являются окончательными.

По итогам заседания правительства Ливана Бейрут был объявлен городом бедствия, правительству рекомендовано ввести чрезвычайное положение на две недели, всех, кто находится в зоне бедствия, просят носить маски.