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Зруйновано райони, лікарні переповнені: що відомо про вибух в Бейруті

Ліван, Бейрут, Середа 05 серпня 2020 00:10
Зруйновано райони, лікарні переповнені: що відомо про вибух в Бейруті
Автор: Артур Родивилов

Відомо про мінімум 70 загиблих, рахунок поранених іде на тисячі

Кілька найсильніших вибухів в порту Бейрута знищили всю прибережну інфраструктуру. За попередніми даними, 70 людей загинули та понад 3 тисяч людей отримали поранення. Ці дані продовжують змінюватися і не є остаточними.

Президент Лівану Мішель Аун скликав екстрене засідання Вищої ради оборони. За підсумками засідання Бейрут був оголошений містом лиха, уряду рекомендовано ввести надзвичайний стан на два тижні. Всіх, хто знаходиться в зоні лиха, просять носити маски.

Міністр внутрішніх справ Лівану Мухаммед Фахмі повідомив, що в порту Лівану вибухнула велика партія аміачної селітри, яка зберігалася на одному зі складів.

За його словами міністерство отримувало доповідь про загрозу зберігання в гавані вантажу вибухонебезпечних речовин ще чотири місяці тому, проте ніякі належних заходів вжито не було. Причиною детонації селітри могло стати коротке замикання, сказав міністр.

Ізраїль відкинув причетність до вибуху в Бейруті та запропонував Лівану гуманітарну допомогу на тлі наслідків катастрофи.

З відповідним зверненням виступили міністр оборони та змінний прем'єр-міністр Ізраїлю Бені Ганц і глава МЗС Габі Ашкеназі. Пропозиція була зроблена через оборонні та дипломатичні канали.

Також повідомляється, що кілька миротворців Тимчасових сил ООН в Лівані отримали поранення унаслідок потужного вибуху в порту Бейрута. Під час вибуху в Бейруті загинув лідер ліванської партії "Аль-Катаїб", дружина і дочка прем'єра поранені.

Посольство України в Лівані не має відомостей про постраждалих унаслідок вибуху в Бейруті українців. Це випливає з повідомлення на сторінці диппредставництва в Facebook.

"Термінове оголошення. У зв'язку з вибухами в порту Бейрута 4 серпня прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію про постраждалих громадян України, дзвонити на цілодобову гарячу лінію посольства за номером 0961 592 16 68", - сказано в заяві.

РБК-Україна писало про версії і причини вибухів в Бейруті, а також наслідки та колосальні руйнування.

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