Зруйновано райони, лікарні переповнені: що відомо про вибух в Бейруті

Відомо про мінімум 70 загиблих, рахунок поранених іде на тисячі

Кілька найсильніших вибухів в порту Бейрута знищили всю прибережну інфраструктуру. За попередніми даними, 70 людей загинули та понад 3 тисяч людей отримали поранення. Ці дані продовжують змінюватися і не є остаточними.

Президент Лівану Мішель Аун скликав екстрене засідання Вищої ради оборони. За підсумками засідання Бейрут був оголошений містом лиха, уряду рекомендовано ввести надзвичайний стан на два тижні. Всіх, хто знаходиться в зоні лиха, просять носити маски.

Міністр внутрішніх справ Лівану Мухаммед Фахмі повідомив, що в порту Лівану вибухнула велика партія аміачної селітри, яка зберігалася на одному зі складів.

За його словами міністерство отримувало доповідь про загрозу зберігання в гавані вантажу вибухонебезпечних речовин ще чотири місяці тому, проте ніякі належних заходів вжито не було. Причиною детонації селітри могло стати коротке замикання, сказав міністр.

On the ground footage from the aftermath of the #Beruit explosion.

pic.twitter.com/vQbZV3ERnU — Intel Air & Sea (@air_intel) August 4, 2020

Ізраїль відкинув причетність до вибуху в Бейруті та запропонував Лівану гуманітарну допомогу на тлі наслідків катастрофи.

Video of the explosion that rocked #Beirut not long ago

pic.twitter.com/Lt1kahDXEt — Intel Air & Sea (@air_intel) August 4, 2020

З відповідним зверненням виступили міністр оборони та змінний прем'єр-міністр Ізраїлю Бені Ганц і глава МЗС Габі Ашкеназі. Пропозиція була зроблена через оборонні та дипломатичні канали.

A video taken from inside a car of the explosion in #Beruit. Shockwave left quite the impact on the car.

pic.twitter.com/wR4NQgwBIB — Intel Air & Sea (@air_intel) August 4, 2020

Також повідомляється, що кілька миротворців Тимчасових сил ООН в Лівані отримали поранення унаслідок потужного вибуху в порту Бейрута. Під час вибуху в Бейруті загинув лідер ліванської партії "Аль-Катаїб", дружина і дочка прем'єра поранені.

Посольство України в Лівані не має відомостей про постраждалих унаслідок вибуху в Бейруті українців. Це випливає з повідомлення на сторінці диппредставництва в Facebook.

"Термінове оголошення. У зв'язку з вибухами в порту Бейрута 4 серпня прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію про постраждалих громадян України, дзвонити на цілодобову гарячу лінію посольства за номером 0961 592 16 68", - сказано в заяві.

РБК-Україна писало про версії і причини вибухів в Бейруті, а також наслідки та колосальні руйнування.