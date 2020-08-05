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Во время взрывов в Бейруте пострадали десятки сотрудников ООН

Ливан, Бейрут, Среда 05 августа 2020 06:38
Во время взрывов в Бейруте пострадали десятки сотрудников ООН
Фото: последствия взрыва в порту Бейрута (twitter.com ajplus)
Автор: Артур Родивилов

Были ранены 48 сотрудников и 27 членов их семей

Среди пострадавших при взрыве в Бейруте есть и сотрудники ООН. При взрыве в порту пострадали около 50 человек.

Об этом телеканалу Al Jazeera в среду сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

По словам Хака, в результате инцидента в столице Ливана были ранены 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей.

Ранее стало известно о 73 погибших и почти 4 тыс. пострадавших при взрыве в Бейруте.

Также сообщалось, что при взрыве в Бейруте погиб лидер ливанской партии "Аль-Катаиб", жена и дочь премьера ранены, однако эта информация официально не подтверждена.

Напомним, во вторник в порту Бейрута произошел мощный взрыв, в нескольких кварталах города были выбиты стекла, разрушены части построек, городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.

По предварительным данным, при выполнении сварочных работ по заделыванию отверстий, на складе в порту сдетонировал груз с 2700 тоннами нитрата аммония - аммиачной селитры.

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