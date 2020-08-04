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Масштабные разрушения и сотни раненых: что известно о взрыве в Бейруте

Бейрут, Вторник 04 августа 2020 20:22
Масштабные разрушения и сотни раненых: что известно о взрыве в Бейруте
Фото: последствия взрыва в порту Бейрута (twitter.com NYTBen)
Автор: РБК-Украина

Известно о минимум 10 погибших, счет раненых идет на сотни

Около часа назад столицу Ливана Бейрут сотрясли два мощных взрыва. По предварительной информации, в городском порту сдетонировал склад якобы с пиротехникой. Многочисленные видео очевидцев демонстрируют разрушительные масштабы трагедии. Что на данный момент известно о взрывах в Бейруте - в материале РБК-Украина.

Взрывов было два

Два взрыва произошло в порту Бейрута на протяжение 15 минут. Первый, не очень сильный, спровоцировал загорание пиротехники на портовом складе. Через время прогремел второй, поистине масштабный взрыв, волна от которого буквально снесла стоящее рядом многоэтажное здание.

По одной из версий, взрыв в Бейруте мог быть вызван взрывоопасным нитратом натрия, конфискованным с корабля более года назад и размещенным на одном из складов, расположенных в порту.

Пострадала половина Бейрута

Губернатор города сравнил взрывы в Бейруте с событиями в Хиросиме и Нагасаки. По его словам, пострадала половина города. Взрывная волна от второго взрыва полностью разрушила несколько близлежащих построек, выбила стекла у сотен машин и домов. Сообщается также, что волна от взрыва в Бейруте дошла до Кипра, который расположен в 250 километрах от столицы Ливана.

Фото: последствия взрывов в Бейруте (witter.com middleeast)

Местные СМИ сообщают о перебоях с интернетом. Более 30 команд Красного Креста и ливанская армия работают на месте трагедии.

На данный момент уже известно о минимум 10 погибших. Счет пострадавших от взрывов идет на сотни. У большинства людей осколочные ранения, вызванные взрывной волной.

Власти Ливана объявили 5 августа днем траура по всей стране.

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