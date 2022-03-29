Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве

Утренний обстрел

После обстрела Николаева сначала появилась информация о попадании в жилой дом. Глава местной ОГА Виталий Ким заявил, что оккупанты дождались, пока люди выйдут на работу.

Позже он отметил, что уже не скрыть того, что под удар попало именно здание ОГА. По его словам, большинство тех, кто находился внутри, не пострадали.

Последствия удара

По данным ГСЧС, в результате обстрела обрушилась центральная секция с 9 по 1 этажи, обошлось без пожара. Из-под завалов удалось достать 9 пострадавших человек, их передали медикам.

Фото разрушенной ОГА

Также Виталий Ким опубликовал фото последствий обстрела Николаевской ОГА. На нем видно, что было прямое попадание, кроме того, взрывной волной выбило стекла из окон.

Фото: здание Николаевской ОГА после обстрела (t.me/mykolaivskaODA)

В центре города много скорых, окна выбило и в жилых домах

Как пишет местный сайт "Преступности.НЕТ", в центр Николаева съехались машины скорой помощи. В районе ОГА взрывной волной повыбивало окна с жилых домах.

Фото: последствия обстрела (news.pn)

Опасность не прошла, на Николаев вылетела российская авиация

По словам Кима, сейчас на Николаев с оккупированного Крыма вылетела российская авиация. На данный момент неизвестно сколько именно самолетов, но предполагается, что они будут работать на малых высотах.