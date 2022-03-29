Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві

Російські війська вранці 29 березня завдали масштабного удару по Миколаєву. В результаті зруйновано будівлю обласної державної адміністрації, постраждалих дістають з-під завалів.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про обстріл Миколаєва на даний момент.
Після обстрілу Миколаєва спочатку з'явилася інформація про влучання в житловий будинок. Голова місцевої ОДА Віталій Кім заявив, що окупанти дочекалися, поки люди вийдуть на роботу.
Пізніше він зазначив, що вже не приховати того, що під удар потрапила саме будівля ОДА. За його словами, більшість тих, хто знаходився всередині, не постраждали.
За даними ДСНС, внаслідок обстрілу обвалилася центральна секція з 9 по 1 поверхи, обійшлося без пожежі. З-під завалів вдалося дістати 9 постраждалих осіб, їх передали медикам.
Також Віталій Кім опублікував фото наслідків обстрілу Миколаївської ОДА. На ньому видно, що було пряме влучання, крім того, вибуховою хвилею вибило шибки з вікон.
Фото: будівля Миколаївської ОГА після обстрілу (t.me/mykolaivskaODA)
Як пише місцевий сайт "Преступности.НЕТ", в центр Миколаєва з'їхалися машини швидкої допомоги. У районі ОДА вибуховою хвилею повибивало вікна з житлових будинках.
Фото: наслідки обстрілу (news.pn)
За словами Кіма, Зараз на Миколаїв з окупованого Криму вилетіла російська авіація. На даний момент невідомо скільки саме літаків, але передбачається, що вони будуть працювати на малих висотах.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти завдали ракетного удару поблизу Нікополя.
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