Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві

Ранковий обстріл

Після обстрілу Миколаєва спочатку з'явилася інформація про влучання в житловий будинок. Голова місцевої ОДА Віталій Кім заявив, що окупанти дочекалися, поки люди вийдуть на роботу.

Пізніше він зазначив, що вже не приховати того, що під удар потрапила саме будівля ОДА. За його словами, більшість тих, хто знаходився всередині, не постраждали.

Наслідки удару

За даними ДСНС, внаслідок обстрілу обвалилася центральна секція з 9 по 1 поверхи, обійшлося без пожежі. З-під завалів вдалося дістати 9 постраждалих осіб, їх передали медикам.

Фото зруйнованої ОДА

Також Віталій Кім опублікував фото наслідків обстрілу Миколаївської ОДА. На ньому видно, що було пряме влучання, крім того, вибуховою хвилею вибило шибки з вікон.

Фото: будівля Миколаївської ОГА після обстрілу (t.me/mykolaivskaODA)

У центрі міста багато швидких, вікна вибило і в житлових будинках

Як пише місцевий сайт "Преступности.НЕТ", в центр Миколаєва з'їхалися машини швидкої допомоги. У районі ОДА вибуховою хвилею повибивало вікна з житлових будинках.

Фото: наслідки обстрілу (news.pn)

Небезпека не пройшла, на Миколаїв вилетіла російська авіація

За словами Кіма, Зараз на Миколаїв з окупованого Криму вилетіла російська авіація. На даний момент невідомо скільки саме літаків, але передбачається, що вони будуть працювати на малих висотах.