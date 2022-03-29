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Обстрел в Николаеве. Вражеские снаряды попали в здание ОГА

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Николаев, Вторник 29 марта 2022 10:12
Обстрел в Николаеве. Вражеские снаряды попали в здание ОГА Фото: в Николаеве обстреляли административное здание (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты утром во вторник, 29 марта, обстреляли Николаев. Вражеские снаряды попали в девятиэтажное здание облгосадминистрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, в результате обстрелов здание подверглось значительным разрушениям центральной секции с 9 по 1 этажи, без последующего горения.

По состоянию на 9:25 из-под завалов удалось достать 9 пострадавших человек. Их передали медикам. К спасательной операции привлекли 56 человек и 10 единиц техники ГСЧС.

Напомним, об обстрелах Николаева также сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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