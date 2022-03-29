Из оккупированного Крыма на Николаев вылетела российская авиация

Вражеская авиация российских войск вылетела на Николаев со стороны оккупированного Крыма. Местных жителей призывают перейти в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Николаевской ОГА Виталия Кима.

"Воздушная угроза. Из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация. Количество неизвестно. Будут работать на очень малых высотах. Все в укрытие", - написал он.

Напомним, сегодня российские оккупанты утром обстреляли Николаев. Вражеские снаряды попали в девятиэтажное здание облгосадминистрации.

По состоянию на 9:25 из-под завалов удалось достать 9 пострадавших человек. Их передали медикам. К спасательной операции привлекли 56 человек и 10 единиц техники ГСЧС.

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