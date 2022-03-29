ru ua
Вт, 29 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Из оккупированного Крыма на Николаев вылетела российская авиация

Новина українською →
Николаев, Вторник 29 марта 2022 10:28
Из оккупированного Крыма на Николаев вылетела российская авиация Фото: глава Николаевской ОГА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Вражеская авиация российских войск вылетела на Николаев со стороны оккупированного Крыма. Местных жителей призывают перейти в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Николаевской ОГА Виталия Кима.

"Воздушная угроза. Из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация. Количество неизвестно. Будут работать на очень малых высотах. Все в укрытие", - написал он.

Напомним, сегодня российские оккупанты утром обстреляли Николаев. Вражеские снаряды попали в девятиэтажное здание облгосадминистрации.

По состоянию на 9:25 из-под завалов удалось достать 9 пострадавших человек. Их передали медикам. К спасательной операции привлекли 56 человек и 10 единиц техники ГСЧС.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 34 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Крым Виталий Ким Война России против Украины
NEWS
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
DAILY
Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле