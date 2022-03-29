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Жилой дом в Николаеве обстреляли оккупанты, - глава ОГА

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Николаев, Вторник 29 марта 2022 09:15
Жилой дом в Николаеве обстреляли оккупанты, - глава ОГА Фото: глава Николаевской ОГА Виталий Ким (nikvesti.com)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 29 марта утром российско-оккупационные войска обстреляли жилой дом в Николаеве. Ведется спасательная операция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

"Утро не такое доброе, но разбираемся, спасаем... дождались, пока выйдут люди на работу, ударили в жилое здание. А я проспал... Но повезло", - сказал он.

Напомним, сегодня российские войска нанесли ракетный удар по объекту вблизи города Никополь Днепропетровской области. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 34 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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