Обстрел здания ОГА в Николаеве. Число жертв увеличилось до 7 человек

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетного обстрела здания облгосадминистрации в Николаеве погибли 7 человек. Кроме того, известно о 22 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гаранта во время обращения к парламенту Дании.