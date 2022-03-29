Вблизи Никополя оккупанты нанесли ракетный удар

Российские оккупационные войска во вторник, 29 марта, нанесли ракетный удар по объекту вблизи города Никополь Днепропетровской области. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской РВА Евгения Евтушенко .

"Произошла ракетная атака объекта возле города Никополь. Без жертв. Информации об угрозе городу пока нет. Оставайтесь в укрытии до окончания сигнала воздушной тревоги", - отметил Евтушенко.

Напомним, в Запорожской области тероборона смогла снова нанести удар по оккупантам. Украинские бойцы уничтожили несколько единиц техники, один беспилотник и систему "Град".

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