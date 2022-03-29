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Вблизи Никополя оккупанты нанесли ракетный удар

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Никополь, Вторник 29 марта 2022 08:30
Вблизи Никополя оккупанты нанесли ракетный удар Фото: возле Никополя оккупанты нанесли ракетную атаку (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска во вторник, 29 марта, нанесли ракетный удар по объекту вблизи города Никополь Днепропетровской области. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Произошла ракетная атака объекта возле города Никополь. Без жертв. Информации об угрозе городу пока нет. Оставайтесь в укрытии до окончания сигнала воздушной тревоги", - отметил Евтушенко.

Напомним, в Запорожской области тероборона смогла снова нанести удар по оккупантам. Украинские бойцы уничтожили несколько единиц техники, один беспилотник и систему "Град".

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