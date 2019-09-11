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Размещение ОВГЗ разрешили проводить на международных платформах

Новости » Экономика    11.09.2019 - 18:35
Размещение ОВГЗ разрешили проводить на международных платформах
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

НБУ внес изменения в Положение о порядке размещения ОВГЗ

Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство финансов согласовали внесение изменений в Порядок размещением облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) о предоставлении возможности проведения аукционов на международных торговых платформах. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, изменениями также расширен круг участников аукционов по размещению ОВГЗ, в том числе за счет первичных дилеров, которые не являются депозитарными учреждениями.

"После принятия Министерством финансов решения о переходе на международную торговую платформу программный комплекс НБУ ОВГЗ-online, который сегодня используется для первичных размещений ОВГЗ, продолжит свое функционирование как резервная платформа", - говорится в сообщении.

В планах Минфина и НБУ - сконцентрировать размещение на современных IT-платформах, которые сделают возможным быстрое и удобное проведение операций по размещению ОВГЗ и в перспективе позволят расширить круг первичных дилеров благодаря привлечению иностранных участников.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов 10 сентября привлекло в бюджет 16,5 млрд аукционах по продаже(ОВГЗ), что значительно больше, чем на предыдущем аукционе 3 сентября - 1,9 млрд грн. В частности, Минфин продал гривневые облигации на 2,8 млрд грн и валютные облигации на 550 млн долларов.

Согласно информации НБУ, за прошлую неделю (2-6 сентября) нерезиденты сократили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 940,84 млн грн до 86209,13 млн грн.

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