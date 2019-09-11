ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Розміщення ОВДП дозволили проводити на міжнародних платформах

Новини » Економіка    11.09.2019 - 18:35
Розміщення ОВДП дозволили проводити на міжнародних платформах
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

НБУ вніс зміни до Положення про порядок розміщення ОВДП

Національний банк України (НБУ) та Міністерство фінансів погодили внесення змін до Порядку розміщенням облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) щодо надання можливості проведення аукціонів на міжнародних торговельних платформах. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, змінами також розширено коло учасників аукціонів з розміщення ОВДП, зокрема за рахунок первинних дилерів, які не є депозитарними установами.

"Після ухвалення Міністерством фінансів рішення щодо переходу на міжнародну торговельну платформу програмний комплекс НБУ ОВДП-online, який сьогодні використовується для первинних розміщень ОВДП, продовжить своє функціонування як резервна платформа", - йдеться в повідомленні.

У планах Мінфіну та НБУ - сконцентрувати розміщення на сучасних IT-платформах, які уможливлять швидке і зручне проведення операцій з розміщення ОВДП і у перспективі дозволять розширити коло первинних дилерів завдяки залученню іноземних учасників.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів 10 вересня залучило до бюджету 16,5 млрд на аукціонах з продажу(ОВДП), що значно більше, ніж на попередньому аукціоні 3 вересня - 1,9 млрд грн. Зокрема, Мінфін продав гривневі облігації на 2,8 млрд грн і валютні облігації на 550 млн доларів.

Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень (2-6 вересня) нерезиденти скоротив свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 940,84 млн грн до 86209,13 млн грн.

Рада НБУ ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2020 рік Мінфін збільшив продаж ОВДП на аукціоні
Новини України Національний банк УкраїниМіністерство фінансів УкраїниОВГЗ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся