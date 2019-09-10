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Минфин увеличил продажу ОВГЗ на аукционе

Новости » Финансы    10.09.2019 - 21:14
Минфин увеличил продажу ОВГЗ на аукционе
Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ставки по облигациям снижаются

Министерство финансов привлекло в бюджет 16,5 миллиардов грн на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что Минфин, учитывая значительный спрос со стороны банков-первичных дилеров на валютные ОВГЗ, осуществил размещение облигаций внутреннего госзайма, номинированных в долларах США, со сроком обращения 1,5 и 2 года по ставкам 5,25% и 5,5% соответственно, значительно снизив предыдущие ставки доходности.

Ставки доходности по гривневым ОВГЗ также были снижены и составили: по 6-месячным ОВГЗ - 16,15% (снижение на 15 базисных пунктов), по 1-летним ОВГЗ - 15,52% (снижение на 43 бп), по 2-летним ОВГЗ - 15,95% (снижение на 35 бп).

Напомним, 3 сентября на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 1,9 млрд грн.

Отметим, на аукционе 6 августа Министерство финансов разместило гособлигации на 2,668 млрд грн, 13 августа - 1,964 млрд грн, 20 августа - на 1,072 млрд грн, 27 августа - на 1,770 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина с начала августа, до конца текущего года чиновникам нужно будет выплатить 6,4 млрд долларов, из которых почти половина - это внешние долги. Среди прочего, 744 млн долларов составят выплаты перед МВФ.

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