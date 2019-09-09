ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ с начала года купил на межбанке более 3 млрд долларов

Новости » Финансы    09.09.2019 - 11:25
НБУ с начала года купил на межбанке более 3 млрд долларов
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

За последнюю неделю НБУ купил более 100 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 2-6 сентября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 114,50 млн долларов, что значительно больше, чем неделей ранее (20 млн долларов). Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 3340,80 млн долларов и продал на 248,23 млн долларов.

Таким образом, с начала года чистая покупка валюты с начала года составила 3092,58 млн долларов.

Согласно информации НБУ, за минувшую неделю нерезиденты сократил свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 940,84 млн грн до 86209,13 млн грн.

Как сообщало РБК-Украина, международные резервы Украины в августе 2019 года выросли на 1,01% (на 174,83 млн долларов) до 22 015,0 млн долларов. Как отметили в НБУ, в августе чистая покупка Национальным банком валюты (299,4 млн долларов) на межбанковском рынке компенсировала потери на погашение и обслуживание государственного долга (257,5 млн долларов).

Как отметили в НБУ, благоприятная ситуация на валютном рынке в августе 2019 года наблюдалась вследствие положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта, высокого урожая зерновых и умеренных объемов импорта несмотря на ослабление притока иностранных инвестиций в государственные ценные бумаги.

Курс доллара стабилен на межбанке НБУ на 9 сентября резко снизил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
Новости Украины валютный рыноккурс НБУКурс гривны
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь