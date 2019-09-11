Совет НБУ утвердил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2020 год

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

НБУ всеми средствами будет добиваться снижения инфляции до 5%

Совет Национального банка Украины (НБУ) на своем заседании 10 сентября утвердил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2020 год и среднесрочную перспективу. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Документ разработан на основе предложений правления НБУ и с учетом Стратегии монетарной политики НБУ.

В соответствии с утвержденными Основными принципами, целью денежно-кредитной (монетарной) политики остается поддержание инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п.п., а НБУ может использовать все законодательно определенные средства денежно-кредитной политики.

"Национальный банк будет продолжать придерживаться плавающего курсообразования, имея в виду, что монетарная политика не направлена на достижение определенного уровня или диапазона обменного курса", - говорится в документе.

Основными принципами установлено, что НБУ будет смягчать монетарную политику при снижении инфляционного давления и таким образом способствовать экономическому росту. Учетная ставка в реальном выражении постепенно снижаться в следующих годах до нейтрального уровня. Также с учетом улучшения инфляционных ожиданий будут снижаться и номинальные процентные ставки банков.

"НБУ будет прилагать усилия для улучшения взаимодействия с правительством Украины в вопросах координации монетарной и фискальной и долговой политик. Взаимодействие правительства Украины и НБУ будет происходить исключительно при условии соблюдения принципа независимости последнего", - говорится в документе

Напомним, новое правительство Украины ставит перед собой тактическую цель снизить ставки по кредитам. Как заявил премьер-министр Алексей Гончарук, выступая с трибуны Верховной рады перед своим назначением 29 августа, правительство не ставит под сомнение независимость Национального банка. "Их независимость является основой макростабильности, которую нельзя разрушать", - сказал он. При этом Гончарук хочет диалога правительства с НБУ, "чтобы они были не слишком консервативными, чтобы они отпускали иногда, иногда давали возможность немного больше снизить кредитную ставку".

Как сообщало РБК-Украина, Совет Национального банка Украины (НБУ) на своем заседании 23 июля заслушал отчет правления НБУ о выполнении Основных принципов денежно-кредитной политики в i полугодии 2019 года. Совет НБУ признал, что несмотря на относительно жесткую монетарную политику, инфляция в течение первого полугодия 2019 года продолжала превышать целевой диапазон, определенный Основными принципами денежно-кредитной политики на 2019 год и среднесрочную перспективу.