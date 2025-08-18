Раз на два роки та більше команд: шо відомо про ідею ФІФА реорганізувати Клубний чемпіонат світу

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) розглядає можливість проводити клубний чемпіонат світу кожні два роки. Така ідея вже отримала підтримку провідних європейських клубів, але може викликати нове загострення у відносинах з УЄФА та європейськими лігами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Нове розширення турніру

Ініціатором змін вважається мадридський "Реал", який порушив цю тему під час переговорів із ФІФА в червні в Маямі. Підтримку ідеї висловили й інші провідні клуби Європи, що не потрапили на цьогорічний турнір, зокрема "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль" та "Наполі".

Чому клуби тиснуть на ФІФА

Фінансовий інтерес – головний аргумент. Наприклад, "Челсі" заробив 114,6 млн доларів призових за перемогу, і багато топ-клубів хочуть отримати шанс долучитися до цих доходів. Зазначимо, що велика частина фінансування надходить від інвестиційної компанії Surj Sports Investments із Саудівської Аравії.

ФІФА переглядає і кваліфікаційні критерії. Ймовірно, буде знято обмеження у два клуби від однієї європейської країни. Також вивчається варіант розширення до 48 учасників – за аналогією з чемпіонатом світу для збірних.

Зокрема, "Ліверпуль" цього року опинився серед головних невдах – клуб входив до топ-8 рейтингу Європи, але через обмеження на кількість команд із однієї країни участь отримали "Манчестер Сіті" та "Челсі".

"Челсі" святкує перемогу на КЧС-2025 (фото: Getty Images)

Суперечка з УЄФА та національними лігами

Найближчим часом змін не буде: міжнародний календар зафіксований до 2030 року. Однак після цього ФІФА може спробувати внести корективи. Зокрема провести КЧС після 2029 - у 2031 році, прибравши з календаря червневе вікно для збірних.

УЄФА виступає проти такого кроку, адже саме у цей час проводить фінали Ліги націй. Своє невдоволення висловлює й англійська Прем'єр-ліга. Її керівник Річард Мастерс заявив, що "ліги та гравці не були взагалі залучені до обговорення", а проведення турніру впливає на національні чемпіонати.

Крім того, проти ФІФА вже подано юридичну скаргу до Єврокомісії від організації World Leagues за "зловживання домінуючим становищем".

Де можуть провести наступний турнір

Після США, що прийняли перший розширений турнір цього літа, ФІФА планує провести офіційний тендер на наступні змагання.

Про бажання приймати КЧС-2029 вже заявив Катар, а також Марокко та Іспанію, які разом з Португалію прийматимуть ЧС-2030 серед збірних. При цьому Марокко та Іспанія хочуть проаести клубний турнір самостійно.