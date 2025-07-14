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Як поділили мільярд? Заробітки клубів на КЧС-2025: від "Челсі" до "Окленд Сіті"

Понеділок 14 липня 2025 14:39
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Як поділили мільярд? Заробітки клубів на КЧС-2025: від "Челсі" до "Окленд Сіті" "Челсі" заробив на КЧС шалені гроші (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

У неділю, 13 липня, завершився Клубний чемпіонат світу з футболу, який вперше зібрав 32 команди з усього світу. У грандіозному фіналі "Челсі" здобув впевнену перемогу над ПСЖ, ставши чемпіоном. Окрім боротьби за трофей, на турнірі було розіграно рекордний 1 мільярд доларів призових, розподіл яких виявився доволі диспропорційним.

РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт" розповідає, як розподілялися призові КЧС-2025.

Скільки грошей заробили клуби на КЧС-2025

Загальний призовий фонд турніру був розділений на дві основні частини:

  • 525 млн доларів - за саму участь у клубному ЧС
  • 475 млн доларів - за результати на турнірі

Цікаво, що розподіл коштів за участь був далеко не рівномірним. Європейські клуби отримали лише за участь у турнірі найбільше - від 12,8 до 38,1 млн доларів (залежно від рейтингу клубу).

Дещо більше отримали представники Південної Америки. Мова йде про 15,21 млн доларів.

Клуби з Північної Америки, Африки і Азії збагатилися на 9,55 млн доларів.

Натомість команди з Океанії, як-от "Окленд Сіті", заробили лише 3,58 млн доларів за свою участь.

Розподіл призових за результатами на турнірі:

  • Перемога у груповому етапі: 2 млн доларів
  • Нічия у груповому етапі: 1 млн доларів
  • Вихід до 1/8 фіналу: 7,5 млн доларів
  • Вихід до 1/4 фіналу: 13,125 млн доларів
  • Вихід до 1/2 фіналу: 21 млн доларів
  • Вихід у фінал: 30 млн доларів
  • Перемога на турнірі: 40 млн доларів

Хто скільки заробив: лідери та аутсайдери призових

Найбільшим бенефіціаром турніру став чемпіон - лондонський "Челсі", який отримав загалом 114,6 млн доларів. Більша частина цієї суми (майже 85 млн) - це винагорода саме за успішні виступи, включаючи перемогу у фіналі.

Цікавим є кейс "Манчестер Сіті": хоча вони отримали найбільшу суму за участь (понад 37,6 млн доларів), їхні результати на полі принесли лише додаткові 14,1 млн доларів. Це дозволило їм посісти лише сьоме місце в загальному рейтингу призових, з сумою у 51,7 млн доларів.

П'ять клубів - "Пачука", "Сіетл Саундерс", "Ульсан", "Урава Ред Даймондс" та "Відад" - заробили лише за участь, отримавши по 9,6 млн доларів.

Найменший дохід отримав новозеландський "Окленд Сіті" - 4,6 млн доларів (завдяки одній нічиїй на турнірі). Проте, незважаючи на скромну суму, ці призові становлять вражаючі 676% від їхнього річного доходу, що підкреслює важливість турніру навіть для невеликих клубів.

Таблиця доходів клубів на Клубному ЧС з футболу:

  1. "Челсі" (Англія) - 114,6 млн доларів
  2. ПСЖ (Франція) - 106,9 млн доларів
  3. "Реал" (Іспанія) - 82,5 млн доларів
  4. "Флуміненсе" (Бразилія) - 60,8 млн доларів
  5. "Баварія" (Німеччина) - 58,2 млн доларів
  6. "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) - 52,3 млн доларів
  7. "Манчестер Сіті" (Англія) - 51,7 млн доларів
  8. "Палмейрас" (Бразилія) - 39,8 млн доларів
  9. "Інтер" (Італія) - 36,8 млн доларів
  10. "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія) - 34,2 млн доларів
  11. "Бенфіка" (Португалія) - 32,2 млн доларів
  12. "Фламенгу" (Бразилія) - 27,7 млн доларів
  13. "Ботафогу" (Бразилія) - 26,7 млн доларів
  14. "Ювентус" (Італія) - 26,6 млн доларів
  15. "Порту" (Португалія) - 24,0 млн доларів
  16. "Атлетіко" (Іспанія) - 21,4 млн доларів
  17. "Інтер" Маямі (США) - 21,1 млн доларів
  18. "Монтеррей" (Мексика) - 21,1 млн доларів
  19. "Рівер Плейт" (Аргентина) - 18,2 млн доларів
  20. "Бока Жуніорс" (Аргентина) - 17,2 млн доларів
  21. "Зальцбург" (Австрія) - 15,8 млн доларів
  22. "Мамелоді Сандаунз" (ПАР) - 12,6 млн доларів
  23. "Аль-Ахлі" (Єгипет) - 11,2 млн доларів
  24. "Аль-Айн" (ОАЕ) - 11,2 млн доларів
  25. "Есперанс" (Туніс) - 11,2 млн доларів
  26. ФК "Лос-Анджелес" (США) - 10,6 млн доларів
  27. "Пачука" (Мексика) - 9,6 млн доларів
  28. "Сіетл Саундерс" (США) - 9,6 млн доларів
  29. "Ульсан" (Республіка Корея) - 9,6 млн доларів
  30. "Урава Ред Даймондс" (Японія) - 9,6 млн доларів
  31. "Відад" (Марокко) - 9,6 млн доларів
  32. "Окленд Сіті" (Нова Зеландія) - 4,6 млн доларів

Як поділили мільярд? Заробітки клубів на КЧС-2025: від &quot;Челсі&quot; до &quot;Окленд Сіті&quot;Топ-10 клубів, які заробили найбільше на КІС-2025 (t.me/sportsuspilne)

Цей Клубний чемпіонат світу з футболу увійшов в історію не лише масштабом, а й значними фінансовими винагородами, що, попри певну диспропорцію, відкривають нові можливості для клубів з різних континентів.

Раніше ми писали, що Клубний чемпіонат світу хочуть скасувати назавжди.

Також читайте про можливість важливих змін на ЧС-2026, який відбудеться у США, Мексиці та Канаді наступного літа.

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