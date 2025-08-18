Раз в два года и больше команд: что известно об идее ФИФА реорганизовать Клубный чемпионат мира
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность проводить клубный чемпионат мира каждые два года. Такая идея уже получила поддержку ведущих европейских клубов, но может вызвать новое обострение в отношениях с УЕФА и европейскими лигами.
Новое расширение турнира
Инициатором изменений считается мадридский "Реал", который поднял эту тему во время переговоров с ФИФА в июне в Майами. Поддержку идеи выразили и другие ведущие клубы Европы, которые не попали на нынешний турнир, в частности "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Наполи".
Почему клубы давят на ФИФА
Финансовый интерес - главный аргумент. Например, "Челси" заработал 114,6 млн долларов призовых за победу, и многие топ-клубы хотят получить шанс приобщиться к этим доходам. Отметим, что большая часть финансирования поступает от инвестиционной компании Surj Sports Investments из Саудовской Аравии.
ФИФА пересматривает и квалификационные критерии. Вероятно, будет снято ограничение в два клуба от одной европейской страны. Также изучается вариант расширения до 48 участников - по аналогии с чемпионатом мира для сборных.
В частности, "Ливерпуль" в этом году оказался среди главных неудачников - клуб входил в топ-8 рейтинга Европы, но из-за ограничения на количество команд из одной страны участие получили "Манчестер Сити" и "Челси".
"Челси" празднует победу на КЧМ-2025 (фото: Getty Images)
Спор с УЕФА и национальными лигами
В ближайшее время изменений не будет: международный календарь зафиксирован до 2030 года. Однако после этого ФИФА может попытаться внести коррективы. В частности провести КЧМ после 2029 - в 2031 году, убрав из календаря июньское окно для сборных.
УЕФА выступает против такого шага, ведь именно в это время проводит финалы Лиги наций. Свое недовольство выражает и английская Премьер-лига. Ее руководитель Ричард Мастерс заявил, что "лиги и игроки не были вообще привлечены к обсуждению", а проведение турнира влияет на национальные чемпионаты.
Кроме того, против ФИФА уже подана юридическая жалоба в Еврокомиссию от организации World Leagues за "злоупотребление доминирующим положением".
Где могут провести следующий турнир
После США, принявших первый расширенный турнир этим летом, ФИФА планирует провести официальный тендер на следующие соревнования.
О желании принимать КЧМ-2029 уже заявил Катар, а также Марокко и Испанию, которые вместе с Португалией будут принимать ЧМ-2030 среди сборных. При этом Марокко и Испания хотят провести клубный турнир самостоятельно.
