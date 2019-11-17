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До рассмотрения дела украинских моряков ФСБ исключила корабли из вещдоков

Новости » Общество     17.11.2019 - 14:01
До рассмотрения дела украинских моряков ФСБ исключила корабли из вещдоков
Фото: захваченные украинские корабли (mil.in.ua)

Задержанные в Керченском проливе корабли исключили из вещдоков

Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации исключили украинские корабли из числа вещественных доказательств по делу задержанных в Керченском проливе моряков до его рассмотрения в суде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Напомним, 17 ноября российские оенные начали буксировку с причала Керченского морского вокзала украинских военных кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые в 2018 году были взяты в плен в Керченском проливе.

Позже стало известно, что украинские корабли будут переданы пограничникам Украины в Черном море в районе мыса Тарханкут.

Отметим, что Украина отправила буксиры и поисково-спасательный корабль "Сапфир" за захваченными Россйской Федерацией в Керченском проливе военными кораблями. Также была информация, что из портов "Южное", "Черноморское" и "Одесса" за кораблями вышли поисково-спасательный корабль "Сапфир", буксиры "Титан" и "Гайдамака".

Кроме того, в мае 2019 Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.

Добавим, что 7 сентября в рамках крупного обмена пленными с Российской Федерацией украинские политзаключенные и моряки вернулись домой. Так, из российского плена вернулись все 24 моряка и 11 политзаключенных.

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