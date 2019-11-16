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Украина отправила буксиры за захваченными Россией кораблями

Новости » Политика     16.11.2019 - 15:46
Украина отправила буксиры за захваченными Россией кораблями
Фото: буксир "Сапфир" (dumskaya.net)

Захваченные корабли вернут Украине сегодня ночью

Украина отправила буксиры и поисково-спасательный корабль "Сапфир" за захваченными Россией в Керченском проливе судами. Об этом сообщает одесское издание "Думская".

По информации издания, захваченные малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" сегодня ночью вернут украинской стороне. Сообщается, что из портов Южного, Черноморска и Одессы за ними вышли поисково-спасательный корабль "Сапфир", буксиры "Титан" и "Гайдамака".

Также сообщается, что российская сторона тянет захваченные корабли из оккупированной Керчи в сторону Одессы. Ожидается, что передача пройдет в открытом море примерно в 60 милях от Одессы в районе крымского мыса Тарханкут.

Напомним, накануне российское издание "Коммерсантъ" сообщило о "принципиальном решении" вернуть корабли Украине. По данным газеты, стороны договорились о передаче кораблей до саммита "нормандской четверки". В то же время сегодня МИД России опроверг привязку к конкретным датам и заявил, что Киев мог забрать их в любое время.

Российские военные захватили корабли 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива вместе с экипажем, который состоял из 24 человек. В рамках большого обмена пленными их передали украинской стороне еще в сентябре.

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