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До розгляду справи українських моряків ФСБ виключила кораблі з речдоків

Новини » Суспільство     17.11.2019 - 14:01
До розгляду справи українських моряків ФСБ виключила кораблі з речдоків
Фото: захоплені українські кораблі (mil.in.ua)

Затримані в Керченській протоці кораблі виключили з речдоків

Слідчі Федеральної служби безпеки (ФСБ) Російської Федерації виключили українські кораблі з числа речових доказів по справі затриманих у Керченській протоці моряків до його розгляду в суді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Нагадаємо, 17 листопада російські оенные почали буксирування з причалу Керченського морського вокзалу українських військових кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", які в 2018 році були взяті в полон в Керченській протоці.

Пізніше стало відомо, що українські кораблі будуть передані прикордонникам України в Чорному морі в районі мису Тарханкут.

Зазначимо, що Україна відправила буксири та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір" за захопленими Россйской Федерацією в Керченській протоці військовими кораблями. Також була інформація, що з портів "Південне", "Чорноморське" і "Одеса" за кораблями вийшли пошуково-рятувальний корабель "Сапфір", буксири "Титан" і "Гайдамака".

Крім того, в травні 2019 Міжнародний трибунал ООН по морському праву зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.

Додамо, що 7 вересня в рамках великого обміну полоненими з Російської Федерацією українські політв'язні і моряки повернулися додому. Так, з російського полону повернулися всі 24 моряки і 11 політв'язнів.

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