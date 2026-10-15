Убивці знахабніли. Сибіга жорстко відповів Лаврову на відмову від припинення вогню

Росія демонструє повну зневагу до закликів до миру та відкрито відкидає мирні ініціативи президента США Дональда Трампа через брак належного тиску.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в соцмережі X .

"Російські вбивці зовсім не поважають заклики до миру. Ось що відбувається, коли тиск послаблюється: чим менше тиску, тим більше зарозумілості", - додав міністр.

Дипломат підкреслив пряму залежність між міжнародним тиском на кремлівський режим та рівня його агресивної риторики.

"Росія відкидає мир. Усім це відомо. Але те, наскільки відкрито вони готові відхилити пропозиції президента Трампа, показує, наскільки вони зарозумілі", - зазначив Сибіга.

Очільник українського зовнішньополітичного відомства наголосив, що російська сторона відкрито демонструє зарозумілість у питанні врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров категорично відкинув можливість будь-якого припинення вогню на території України.

У Москві заяву пояснили тим, що тимчасова пауза в бойових діях нібито дасть змогу українським Силам оборони перегрупуватися та отримати нові партії озброєння від західних партнерів.

Крім того, очільник МЗС РФ традиційно звинуватив українську владу у створенні "неприйнятних умов" для проведення президентських виборів.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що Україна готова провести вибори нового президента, проте виключно за умови, якщо російський диктатор Володимир Путін погодиться на повноцінне 60-денне перемир’я.

Наразі Кремль продовжує відкидати всі дипломатичні пропозиції щодо припинення вогню.