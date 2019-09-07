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Самолет с украинскими пленными приземлился в "Борисполе"     

Новости » Политика    07.09.2019 - 13:30
Самолет с украинскими пленными приземлился в "Борисполе"     
Фото: родственники освобожденных украинцев в "Борисполе" (РБК-Украина)

Обмен пленными все-таки состоялся 7 сентября

В рамках большого обмена пленными с Российской Федерацией украинские политзаключенные и моряки вернулись домой. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В аэропорту освобожденных украинцев встречают их родственники, пресса, президент Украины Владимир Зеленский, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и глава МВД Арсен Аваков.

Присутствующие встретили приземление самолета аплодисментами.

Так, из российского плена вернулись 24 моряки и 11 политзаключенных, а именно Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.

Опубліковано Юлією Мендель Субота, 7 вересня 2019 р.

Фото: освобожденные украинцы в аэропорту "Борисполь" (РБК-Украина)

Напомним, ранее появился список участников обмена пленными, которых Украина выдала России. Отмечалось, что в списке нет Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха. Российские СМИ подчеркивали, что в списке присутствуют лишь 12 граждан РФ.

Кроме того, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева отмечала, что в Украину в рамках обмена пленными возвращаются 24 украинских военнопленных моряка и 11 незаконно осужденных граждан, которых помиловал российский президент. По ее словам, помилование стало следствием переговоров между президентами Украины и РФ. При этом президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 лиц, которых передали России.

Стоит отметить, Карпачева анонсировала, что в Украину вернется и украинский режиссер Олег Сенцов.

Как писало РБК-Украина ранее, 24 украинских военнопленных моряка были освобождены под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Обмен пленными: появился предварительный список Сенцов включен в список на обмен
Новости Украины обмен пленнымиморякиполитзаключенные
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