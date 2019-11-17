Захваченные украинские корабли вернут в "нейтральных водах"

Фото: захваченные украинские корабли (mil.in.ua)

Действия по передаче украинских кораблей уже начались

Захваченные украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" передадут Украине в "нетральных водах". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Крыминформ".

Как отмечается, некоторые действия по передаче украинских кораблей уже начались.

"Катера и буксир будут доставлены в нейтральные воды Черного моря. После этого представители украинской стороны смогут подойти и забрать корабли", - цитирует издание своего неназванного собеседника.

При этом телеканал "Крым-24" сообщил, что военные корабли транспортируют катера погрануправления ФСБ по Крыму. Их передадут Украине в районе мыса Тарханкут, после того как они пройдут под арками Крымского моста.

Напомним, в воскресенье, 17 ноября, российские военные начали буксировку с причала Керченского морского вокзала украинских военных кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые в 2018 году были взяты в плен в Керченском проливе.

Ранее в российских СМИ появилась информация о "принципиальном решении" Москвы вернуть захваченные корабли Украине. Отмечалось, что власти Украины и Российской Федерации договорились о возвращении кораблей к саммиту в нормандском формате. Однако позже Министерство иностранных дел России опровергло, что возвращение кораблей связано с нормандским саммитом и заявило, что Украина может забрать их в любое время.

Позже стало известно, что Украина отправила буксиры и поисково-спасательный корабль "Сапфир" за захваченными Россйской Федерацией в Керченском проливе военными кораблями. Также была информация, что из портов "Южное", "Черноморское" и "Одесса" за кораблями вышли поисково-спасательный корабль "Сапфир", буксиры "Титан" и "Гайдамака".