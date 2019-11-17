Россия выводит захваченные украинские корабли из Керчи

Фото: захваченные украинские корабли (mil.in.ua)

Украинские корабли буксируют в неизвестном направлении

Российские оккупационные силы выводят захвачены в Керченском проливе украинские военные корабли из Керчи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, российские военные начали буксировку с причала Керченского морского вокзала украинских военных кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые в 2018 году были взяты в плен в Керченском проливе.

По данным очевидцев, судно "Бердянск" было взято на буксир, на его борту заметна заделанная пробоина, полученная при столкновении с российскими пограничниками в Керченском проливе.

Напомним, накануне российские СМИ сообщили о "принципиальном решении" Москвы вернуть захваченные корабли Украине. Отмечалось, что Киев и Кремль договорились о возвращении кораблей к саммиту в нормандском формате. Однако позже МИД России опровергло, что возвращение кораблей связано с нормандским саммитом и заявило, что Украина может забрать их в любое время.

Позже стало известно, что Украина отправила буксиры и поисково-спасательный корабль "Сапфир" за захваченными Россией в Керченском проливе судами. Также была информация, что из портов Южного, Черноморская и Одессы за судами вышли поисково-спасательный корабль "Сапфир", буксиры "Титан" и "Гайдамака".

Кроме того, советник президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс возвращения захваченных в Керченском проливе кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" находится на финальном этапе.