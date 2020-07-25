Расшифровка самописцев МАУ и разлив топлива в Одессе: новости за 24 июля

Расшифровка самописцев сбитого МАУ подтвердила незаконное вмешательство, в Одессе произошел масштабный разлив топлива из затонувшего танкера, под Киевом расстреляли мужчину в его автомобиле. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 24 июля, - в материале РБК-Украина

Енин: расшифровка самописцев МАУ подтвердила незаконное вмешательство

Расшифровка "черных ящиков" сбитого самолета МАУ подтвердила незаконное вмешательство в пассажирский лайнер. Бортовые самописцы успешно считаны и расшифрованы. Об этом в Twitter сообщил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

При этом в комментарии РБК-Украина Енин уточнил, что под незаконным вмешательством в самолет имеется в виду его поражения иранскими ракетами.

В Харькове арестовали предполагаемого сообщника Кривоша

Орджоникидзевский райсуд Харькова взял под стражу Дмитрия Михайленко - предполагаемого сообщника луцкого террориста Максима Кривоша. Подозреваемого арестовали на два месяца.

Согласно решению суда, подозреваемый арестован на срок 60 дней. Михайленко сможет выйти под залог в размере 175 тысяч гривен.

У Путина ответили на требования Зеленского расшифровать минские соглашения

Российская сторона отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости расшифровать минские соглашения. В частности, в Кремле не знают, что именно в этих соглашениях нуждается в расшифровке.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передают "РИА Новости".

По его словам, официальный Киев пытается на всех уровнях якобы поставить под вопрос сами минские соглашения, которые являются "краеугольным камнем в процессе урегулирования".

Танкер Delfi не смогли поднять

Буксиры вчера, 24 июля, не смогли поднять затонувший в Одессе танкер Delfi. Операцию продолжат в субботу, 25 июля. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

Тем временем в Одессе произошел еще один масштабный разлив топлива из затонувшего танкера "Делфи". Специалисты обнаружили пятно площадью почти 7,5 тыс. квадратных метров.

Идентифицированы боевики Гиркина, которые казнили украинцев в Славянске

Журналисты идентифицировали боевиков группы бывшего главаря так называемой "Донецкой народной республики" Игоря Гиркина, которые расстреливали украинцев в Славянске в 2014 году. На данный момент удалось установить личности семерых из девяти участников "расстрельной группы". Об этом говорится в расследовании телеканала "Настоящее время".

Согласно расследованию, Гиркин создал так называемые "военно-полевые суды", когда в районе Славянска обострились боевые действия. Такой "трибунал" он возглавлял лично, а решения о расстрелах выносились на основании закона времен Второй мировой войны, придуманного Иосифом Сталиным.

Под Киевом расстреляли мужчину в его автомобиле

В селе Артемовка неизвестный совершил прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль Тoyota Сamry, в котором был мужчина и его сын. В результате стрельбы погиб мужчина.

Источники РБК-Украина в полиции подтвердили, что речь идет о бизнесмене Игоре Плекане. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

После новости про этот вопиющий случай появились сообщения про причастность Игоря Плекана к ряду громких преступлений.

В Киеве горела квартира, есть погибшая

В Киеве на улице Закревского, что на левом берегу, горела квартира. В результате происшествия погибла пожилая женщина.

"На Закревского, 77 произошел пожар на восьмом этаже. Там была пожилая женщина. На место происшествия были направлены спасатели, сразу была поставлена ​​лестница чтобы ее спасти. Пожарные пытались уговорить ее залезть на лестницу, но она не хотела, находилась в неадекватном и шоковом состоянии, отталкивала спасателя", - рассказали в ГСЧС. Подробности, фото и видео.

МАУ отменила часть запланированных на август международных рейсов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменила часть рейсов, назначенных на август. Рейсы по шести направлениям не будут выполняться до 15 августа.Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании МАУ.

Так, авиакомпания полностью отменила до 15 августа международные рейсы по направлениям Ларнака (LCA), Берлин (TXL), Тбилиси (TBS), Прага (PRG), Вена (VIE), Кишинев (KIV). МАУ сокращает полетную программу на соответствующий период в связи с тем, что Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы Шенгенской зоны для граждан третьих стран еще на две недели.

Перепад с жары +37 в сильный холод: синоптики обновили прогноз на начало августа

Погода в Украине вскоре изменится с приходом сильной жары, которая местами достигнет +37 градусов. Но такие высокие "градусы" продержатся недолго, так как в начале августа температура резко снизится до +21-го.

Так, согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, показатели термометров пойдут вверх на выходных, 25 и 26 июля, и достигнут максимума в +28+37 градусов к 29-31 числу (в зависимости от региона).