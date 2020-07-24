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В Киеве горит квартира, есть погибшая

Киев, Пятница 24 июля 2020 11:01
В Киеве горит квартира, есть погибшая
Фото: спасатель (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Светлевская, Анастасия Рокитна

Женщина сгорела заживо

В Киеве на улице Закревского, что на левом берегу, горит квартира. В результате происшествия погибла женщина.

Об этом сообщили РБК-Украина в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

На видео видно столп дыма с балкона.

Кроме того, в комментарии РБК-Украина в ГСЧС сообщили, что в результате пожара погибла 77-летняя женщина. Она сгорела заживо.

"На Закревского, 77 произошел пожар на восьмом этаже. Там была пожилая женщина. На место происшествия были направлены спасатели, сразу была поставлена ​​лестница чтобы ее спасти. Пожарные пытались уговорить ее залезть на лестницу, но она не хотела, находилась в неадекватном и шоковом состоянии, отталкивала спасателя", - рассказали в ГСЧС.

Сейчас ликвидация пожара продолжается. В квартире очень много мусора. Также, спасатели не имеют информации, находились ли в квартире во время пожара другие люди.

Напомним, в Подольском районе Киева на Вознесенском спуске произошел пожар в новостройке, на территории стройки произошло возгорание мусора.

Кроме того, в центре Киева произошел автомобильный пожар, две машины горели на улице Большой Васильковской.

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