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В Харькове арестовали предполагаемого сообщника Кривоша

Харьков, Пятница 24 июля 2020 15:30
В Харькове арестовали предполагаемого сообщника Кривоша
Фото: захват заложников в Луцке volyn24 com
Автор: РБК-Украина

Дмитрия Михайленко взяли под стражу

Орджоникидзевский райсуд Харькова взял под стражу Дмитрия Михайленко - предполагаемого сообщника луцкого террориста Максима Кривоша. Подозреваемого арестовали на два месяца.

Соответствующее решение озвучил председательствующий судья.

Согласно решению суда, подозреваемый арестован на срок 60 дней. Михайленко сможет выйти под залог в размере 175 тысяч гривен.

За незаконное обращение с оружием и боеприпасами подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, после того, как Кривош сдался правоохранителям, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании его предполагаемого сообщника в Харькове; по его словам, между ними были якобы деловые контакты.

Во время обыска у Михайленко изъяли оружие, которое он якобы пересылал покупателям по почте, в том числе и в Луцк. Его подозревают в незаконном хранении оружия. Сам Кривош отрицал, что имел сообщников.

Позже спикер МВД Артем Шевченко заявил, что Михайленко пока не считают сообщником Кривоша, а называют его контактом.

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