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В Одессе произошел масштабный разлив топлива из затонувшего танкера

Одесса, Пятница 24 июля 2020 12:57
В Одессе произошел масштабный разлив топлива из затонувшего танкера
Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)
Автор: Анастасия Рокитна

Пятно пошло в сторону берега на песок пляжа

В Одессе произошел еще один масштабный разлив топлива из затонувшего танкера "Делфи". Специалисты обнаружили пятно площадью почти 7,5 тыс. квадратных метров.

Об этом сообщил замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов, передает издание "Думская".

Караулов отметил, что боновые заграждения не смогли предотвратить разлив: неправильно установленные, они опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой.

Вместе с тем, сейчас танкер готовят к новой попытке подъема. К судну подогнали плавучий кран.

Напомним, администрация морских портов Украины объявила тендер по выбору подрядчика, который займется вопросом подъема танкера.

Отметим, Кабинет министров просят разрешить принудительно поднять танкер Delfi в Одессе.

РБК-Украина писало, что танкер Delfi не смогли поднять, две попытки поднять танкер провалились.

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