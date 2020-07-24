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Танкер Delfi не смогли поднять

Одесса, Пятница 24 июля 2020 21:05
Танкер Delfi не смогли поднять
Фото: затонувший танкер (скрин с видео на FB, автор Вячеслав Грубый)
Автор: Роман Калиниченко

Работы продолжат завтра

Буксиры сегодня не смогли поднять затонувший в Одессе танкер Delfi. Операцию продолжат завтра.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

По его словам, подготовительные работы по переворачиванию судна продолжались практически весь день.

"Подрядная организация оказалась технически не в состоянии реализовать свой план с помощью буксиров. Операция продолжится завтра. Судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия танкера", - сообщил Куцый.

Он добавил, что в случае неудачи Администрация морских портов Украины и Министерство инфраструктуры перейдут к принудительному поднятию судна, чтобы в кратчайшие сроки убрать танкер.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что у владельца затонувшего судна есть время до конца недели, чтобы убрать танкер, в другом случае ему придется отказаться от прав на судно.

Сегодня Криклий уточнил, что затопление танкера планируют признать техногенной катастрофой, это даст возможность убрать корабль по упрощенной процедуре.

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