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У Путина ответили на требования Зеленского расшифровать минские соглашения

Москва, Пятница 24 июля 2020 12:37
У Путина ответили на требования Зеленского расшифровать минские соглашения
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

В Кремле считают, что минские соглашения не нуждаются в расшифровке

Российская сторона отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости расшифровать минские соглашения. В частности, в Кремле не знают, что именно в этих соглашениях нуждается в расшифровке.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передают "РИА Новости".

По его словам, официальный Киев пытается на всех уровнях якобы поставить под вопрос сами минские соглашения, которые являются "краеугольным камнем в процессе урегулирования".

"Трудно сказать, что там можно расшифровывать, потому что написано все достаточно просто. И документ содержит исчерпывающие формулировки. Контакты будут продолжаться", - отметил Песков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо расшифровать каждый пункт минских соглашений, чтобы понять, что именно может выполнить украинская сторона.

"Каждый раз, просто читая пункт, говоря о том, что запрещено оружие, использование, кто отвечает - это целая история. Мы хотим мелочи, и в мелочах будут ответы на все вопросы", - подчеркнул Зеленский.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что постановление Верховной рады Украины о местных выборах можно расценить как выход Киева из минских соглашений.

Москву смутила формулировка о том, что выборы на оккупированных территориях Украины назначат отдельным законом и только в случае прекращения российской агрессии и вывода всех незаконных вооруженных формирований.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссийская Федерацияминские соглашенияПесков
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