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Енин: расшифровка самописцев подтвердила вмешательство в работу самолета МАУ

Киев, Пятница 24 июля 2020 12:58
Енин: расшифровка самописцев подтвердила вмешательство в работу самолета МАУ
Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Переговоры с Ираном о компенсациях могут начаться на следующей неделе

Расшифровка "черных ящиков" сбитого самолета МАУ подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера. Бортовые самописцы успешно считаны и расшифрованы.

Об этом в Twitter сообщил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

В частности, Енин выразил благодарность международным партнерам, задействованным в расшифровке самописцев.

"Стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет. Мы ждем от иранской стороны первого раунда переговоров на следующей неделе", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции закончили расшифровку данных с двух "черных ящиков" самолета МАУ, а специалисты провели технический анализ самописцев за 4 дня.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Иран в затягивании расшифровки "черных ящиков" и заявил, что Киев был готов принять экстренные меры.

Катастрофа самолета МАУ под Тегераном произошла 8 января 2020 года. Иранские средства ПВО выпустили ракеты по украинскому самолету, в результате погибли 176 человек. Изначально Тегеран заявлял о технических причинах авиакатастрофы, но спустя несколько дней подтвердил ракетный удар.

Катастрофа стала крупнейшей по числу погибших за всю историю украинской авиации и первой в истории авиакомпании МАУ. Также она вошла в число 50 крупнейших катастроф в истории авиации.

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