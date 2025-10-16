ua en ru
З ранку до вечора. В Україні завтра введуть графіки відключень світла, але не для всіх

Україна, Четвер 16 жовтня 2025 19:32
UA EN RU
З ранку до вечора. В Україні завтра введуть графіки відключень світла, але не для всіх Ілюстративне фото: обмеження будуть діяти для промислових споживачів (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні завтра, 17 жовтня, продовжиться дія графіків погодинних відключень електроенергії. Поки що вони не стосуються побутових споживачів, але ситуація може змінитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Згідно із повідомленнями, на 17 жовтня заплановане продовження застосування графіків обмеження потужності для промисловості в усіх регіонах України. Графіки будуть діяти з 07:00 до 22:00.

Графіки відключень не стосуються побутових споживачів, але ситуація може змінитися. Зокрема в Чернігівській області оператор систем розподілу через важку ситуацію застосовує відразу три черги погодинних відключень.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго. Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо!", - додали в "Укренерго".

Відключення світла в Україні: що відомо

Зазначимо, що ввечері 16 жовтня "Укренерго" наказало ввести на всій території України екстрені відключення електроенергії. Це сталося через пошкодження енергосистеми внаслідок численних російських терактів.

Зокрема в Києві вводили обмеження зранку 16 жовтня. Тільки в середині дня їх скасували, але вже через кілька годин знову поновили - через перенавантаження енергосистеми.

Зараз переважним чином запроваджуються саме аварійні відключення - а це означає, що жодні графіки не діють. При цьому за деякими даними, аварійні відключення світла в низці найбільш постраждалих регіонів можуть тривати щонайменше ще тиждень.

