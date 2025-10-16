С утра до вечера. В Украине завтра введут графики отключений света, но не для всех

В Украине завтра, 17 октября, продолжится действие графиков почасовых отключений электроэнергии. Пока что они не касаются бытовых потребителей, но ситуация может измениться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго ".

Согласно сообщениям, на 17 октября запланировано продолжение применения графиков ограничения мощности для промышленности во всех регионах Украины. Графики будут действовать с 07:00 до 22:00.

Графики отключений не касаются бытовых потребителей, но ситуация может измениться. В частности в Черниговской области оператор систем распределения из-за тяжелой ситуации применяет сразу три очереди почасовых отключений.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах ваших облэнерго. Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - добавили в "Укрэнерго".