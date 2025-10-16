ua en ru
Чт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Києві та в області вдруге за день ввели екстрені відключення світла

Київ, Четвер 16 жовтня 2025 15:58
UA EN RU
У Києві та в області вдруге за день ввели екстрені відключення світла Ілюстративне фото: графіки під час екстрених відключень не діють (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Києві вдруге за день ввели екстрені відключення електроенергії через стан енергосистеми після російських терактів. Також екстрені відключення торкнулися Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

"За командою Укренерго у Києві знову застосовані екстрені відключення", - сказано у повідомленні.

Також у ДТЕК додали, що екстрені відключення окрім столиці зараз застосовуються і в Київській області. В компанії пообіцяли інформувати населення у разі будь-яких змін. Наразі невідомо, скільки саме триватимуть екстрені відключення.

Ситуація зі світлом та опаленням в Україні

Зазначимо, що через нові російські теракти проти енергетичної інфраструктури в Україні знову вимушено запровадили відключення світла. При цьому переважним чином це аварійні відключення - коли жодні графіки не діють. Припускається, що аварійні відключення світла в низці регіонів можуть тривати щонайменше ще тиждень.

Пошкодження енергосистеми прийшлося на період падіння температури. Через російські теракти було затримано початок опалювального сезону - росіяни атакують не тільки енергосистему, але й об'єкти газової інфраструктури. Через це проходження опалювального сезону 2025-2026 років буде важчим, ніж раніше.

Додамо, що у Києві та в Київській області сьогодні, 16 жовтня, вже один раз запровадили відключення - щоправда, в середині дня їх скасували. Детальніше про те, де і чому немає світла в Україні та кого можуть відключити сьогодні після 16:00 – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ Відключеня світла
Новини
Аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень, - "Укренерго"
Аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень, - "Укренерго"
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить