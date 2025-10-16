У Києві та в області вдруге за день ввели екстрені відключення світла

В Києві вдруге за день ввели екстрені відключення електроенергії через стан енергосистеми після російських терактів. Також екстрені відключення торкнулися Київської області.

Також у ДТЕК додали, що екстрені відключення окрім столиці зараз застосовуються і в Київській області . В компанії пообіцяли інформувати населення у разі будь-яких змін. Наразі невідомо, скільки саме триватимуть екстрені відключення.

Ситуація зі світлом та опаленням в Україні

Зазначимо, що через нові російські теракти проти енергетичної інфраструктури в Україні знову вимушено запровадили відключення світла. При цьому переважним чином це аварійні відключення - коли жодні графіки не діють. Припускається, що аварійні відключення світла в низці регіонів можуть тривати щонайменше ще тиждень.

Пошкодження енергосистеми прийшлося на період падіння температури. Через російські теракти було затримано початок опалювального сезону - росіяни атакують не тільки енергосистему, але й об'єкти газової інфраструктури. Через це проходження опалювального сезону 2025-2026 років буде важчим, ніж раніше.

Додамо, що у Києві та в Київській області сьогодні, 16 жовтня, вже один раз запровадили відключення - щоправда, в середині дня їх скасували. Детальніше про те, де і чому немає світла в Україні та кого можуть відключити сьогодні після 16:00 – читайте у матеріалі РБК-Україна.