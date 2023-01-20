Рамштайн-8: чого чекати від чергової зустрічі союзників

Очікування від зустрічі

Чергова зустріч "Рамштайн" присвячена посиленню військової підтримки України. Анонсовано продовження допомоги та передачу важкої техніки від західних партнерів.

"Ми знаходимося у вирішальній фазі війни. Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги", - зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг, закликавши союзників до постачання важкого озброєння.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "потужно підготувалася" до переговорів і очікує на позитивні результати. Глава держави висловив упевненість, що невдовзі в українських військових буде потрібна зброя, щоб вигнати окупантів із нашої території.

Секретар РНБО Олексій Данилов прогнозує передачу Україні достатньої кількості оборонного та наступального озброєння. Данилов додав, що окрім танків наша країна отримає ще "багато цікавих речей".

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що у західних країнах змінюється думка про постачання важкої техніки. Тому Україна зможе одержати танки, бойові літаки, зброю великої дальності.

Танки на порядку денному

Однією з головних тем напередодні переговорів "Рамштайн-8" стало обговорення передачі німецьких танків Leopard 2, які можуть допомогти Україні отримати перевагу на полі бою.

Міністр оборони Олексій Резніков та глава МЗС Дмитро Кулеба у спільній заяві закликали приєднатися до "танкової коаліції" держави, що мають на своєму озброєнні танки Leopard: Грецію, Данію, Іспанію, Канаду, Нідерланди, Німеччину, Норвегію, Польщу, Португалію, Туреччину, Фінляндію, Швецію.

Першою про готовність направити техніку цього зразка для потреб ЗСУ оголосила Польща. Подібні заяви пролунали у Фінляндії, Іспанії. Однак для початку постачання країни очікують згоди Німеччини як країни-виробника.

Проте у німецькому уряді довгий час дотримувалися позиції, що рішення щодо "Леопардів" повинні приймати колективно всі союзники по НАТО, щоб не допустити прямого конфлікту Росії та Північноатлантичного Альянсу.

Напередодні зустрічі "Рамштайн" канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що продовжує узгодження питання щодо танків із партнерами.

При цьому в ЗМІ з'явилася інформація, що Берлін готовий надати Україні Leopard, якщо США передадуть Abrams. Але в Білому домі відповіли, що союзники мають самі визначати, яку військову підтримку надавати Україні.

Що вже анонсували союзники

Перші танки західного зразка Україна отримає від Великої Британії. Прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив про передачу ескадрону танків Challenger 2. Крім того, анонсовано постачання 30 САУ AS90, броньованих машин Bulldog та 600 ракет Brimstone.

Франція розглядає можливість постачання Україні сучасних танків Leclerc. У такий спосіб французький уряд має намір допомогти Німеччині зважитися на аналогічну допомогу українським силам у вигляді відправки Leopard.

Додаткові системи протиповітряної оборони є критично важливою потребою для захисту українського неба.

Напередодні "Рамштайну-8" стало відомо про передачу батареї ЗРК Patriot від Нідерландів. Так, Україна може розраховувати вже на 3 батареї Patriot, включно з оголошеними раніше від США та Німеччини.

Водночас уряд Італії ухвалив рішення про постачання українській стороні батареї ППО SAMP/T, яка здатна збивати балістичні ракети.

Швеція готується надати Україні сучасні 50 бойових машин піхоти CV90 та колісні 155-мм гаубиці Archer.

20 січня США мають намір оголосити про великий пакет допомоги, який включатиме БТРи Stryker, а також нові ракети GLSDB дальністю до 150 км.

Естонія анонсувала рекордну допомогу на 113 млн євро: 155-мм та 122-мм гаубиці, тисячі снарядів та вантажівок до них, понад сотню протитанкових гармат Carl-Gustav та понад тисячу одиниць боєприпасів до них.

10 січня Канада оголосила, що придбає та поставить в Україну систему ППО NASAMS. Пізніше стало відомо про передачу 200 бронетранспортерів Senator.

Данія готова передати Україні самохідні артилерійські установки CAESAR. Планується відправка для потреб ЗСУ 19 гаубиць.

Польща обіцяє новий пакет допомоги, який міститиме зенітні гармати С-60, 155-мм гаубиці "КРАБ" та боєприпаси до них.

У Литві анонсували постачання десятків зенітних установок L-70, боєприпасів та двох вертольотів Мі-8.