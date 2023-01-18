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БТРи Stryker та нові ракети для HIMARS: що відомо про зброю, яку може отримати Україна

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Середа 18 січня 2023 23:06
БТРи Stryker та нові ракети для HIMARS: що відомо про зброю, яку може отримати Україна Фото: Україна може отримати БТР Stryker (flickr.com/110283751@N02)
Автор: Валерія Поліщук

У новому пакеті допомоги від Сполучених Штатів Україна може отримати бойові броньовані машини Stryker та ракети GLSDB.

Про те, що відомо про це озброєння, - у матеріалі РБК-Україна.

За даними видання Politico, США мають намір оголосити про новий великий пакет озброєнь для України 20 січня. Пакет буде включати кілька восьмиколісних броньованих бойових машин Stryker, а також ракети GLSDB.

Що відомо про Strykers

Це бойові броньовані машини виробництва американської компанії General Dynamics Land Systems, які перебувають на озброєнні механізованих військ армії США.

Strykers створений на базі канадського бронетранспортера LAV III, який, своєю чергою, є глибокою модернізацією швейцарського бронетранспортера Piranha III 8x8.

У базовому варіанті бронетранспортери Stryker надійшли на озброєння американської армії у 2003 році, така конфігурація дозволяє перевозити до дванадцяти осіб, включаючи трьох членів екіпажу. Бронемашини в такому варіанті зазвичай озброєні великокаліберним кулеметом 12,7 мм M2 Browning або 40 мм автоматичним гранатометом Mk19.

БТРи Stryker та нові ракети для HIMARS: що відомо про зброю, яку може отримати УкраїнаФото: Strykers (flickr.com/110283751@N02)

Що відомо про ракети GLSDB

Ракети створені компаніями Boeing і Saab Group, які модифікували бомбу малого діаметра Boeing, додавши ракетний двигун. Зброя запускається з наземних ракетних комплексів типу РСЗВ M270.

Дальність пуску GLSDB вдвічі перевищує дальність снарядів GMLRS для M142 HIMARS та M270, які вже використовують українські військові, і становить 150 кілометрів. Тож ця поставка стане справжнім проривом у питанні надання Україні далекобійних ракет.

За своєю суттю снаряд GLSDB - це 115-кілограмовий "гібрид" керованої авіабомби GBU-39/B SDB та некерованої ракети M26.

Завдання ракети - розігнати бомбу, яка далі рухається до мети за допомогою інерційної системи наведення та вбудованого GPS. За даними виробників, точність снаряда GLSDB складає близько 1 метра.

Стійкий до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) снаряд може запускатися з прихованих позицій, але рухається не балістичною траєкторією, тому здатний вражати цілі під різним кутом.

БТРи Stryker та нові ракети для HIMARS: що відомо про зброю, яку може отримати УкраїнаФото: ракета GLSDB (twitter.com/ukraine_map)

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