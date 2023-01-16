ua ru
Пн, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Резніков проведе зустріч зі Столтенбергом на полях "Рамштайну"

Новость на русском →
Понеділок 16 січня 2023 15:39
Резніков проведе зустріч зі Столтенбергом на полях "Рамштайну" Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Генсек НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у восьмому засіданні контактної групи з оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині. На полях саміту у нього запланована зустріч із міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз НАТО.

Як йдеться у повідомленні альянсу, зустріч очолить голова Пентагону Ллойд Остін. Саміт буде присвячений війні та пов'язаним з нею питанням безпеки, з якими стикаються союзники та партнери по НАТО.

"На полях зустрічі генеральний секретар проведе двосторонні зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим та іншими високопосадовцями", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, глава Пентагону Остін у контексті майбутньої зустрічі "Рамштайн" зазначив, що Штати підтримуватимуть Україну, поки це буде необхідно .

Також РБК-Україна розповідала, що відомо про нову зустріч у форматі "Рамштайн" і чого від неї чекати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України НАТО Єнс Столтенберг Війна в Україні
NEWS
Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані
Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані
DAILY
Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години
Марія Бунякінаспеціально для РБК-Україна Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години