Резніков проведе зустріч зі Столтенбергом на полях "Рамштайну"

Генсек НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у восьмому засіданні контактної групи з оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині. На полях саміту у нього запланована зустріч із міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз НАТО.

Як йдеться у повідомленні альянсу, зустріч очолить голова Пентагону Ллойд Остін. Саміт буде присвячений війні та пов'язаним з нею питанням безпеки, з якими стикаються союзники та партнери по НАТО.

"На полях зустрічі генеральний секретар проведе двосторонні зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим та іншими високопосадовцями", - йдеться у повідомленні.