У США розповіли, коли може відбутися дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн"

Дев'яте засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" за участі близько 50 держав може відбутися ближче до річниці повномасштабного нападу Росії на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на амбасадорку США при НАТО Джуліан Сміт в інтерв'ю ТСН .

Вона нагадала, що наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 20 січня.

"І ми вважаємо, що буде ще одна в лютому, коли ми якраз наближатимемося до річниці війни Росії в Україні", - зазначила Сміт.

Вона підкреслила, що такі зустрічі дуже важливі. Так, за її словами, міністр оборони США Ллойд Остін щомісяця переконує понад 50 країн за столом. І мова йде не лише про союзників по НАТО, а й про країни з усього світу, які віддані підтримці України через безпекову допомогу.

"Вони приходять до кімнати і чують безпосередньо від українських командирів, часто міністра оборони, які є поточні потреби. Вони обговорюють це, намагаються визначити дуже стислі терміни, коли союзники можуть активізуватися і задовольнити ці потреби. І часто наприкінці зустрічі ми можемо зробити великі оголошення щодо нової допомоги, яка буде надана. Знову ж таки, це те, що ми робимо щомісяця", - сказала Сміт.

РБК-Україна розповідало, що відомо про нову зустріч у форматі "Рамштайн" і чого від неї очікувати.

Глава Пентагону Остін у контексті майбутньої зустрічі "Рамштайн" зазначив, що Штати будуть підтримувати Україну, допоки це буде потрібно.

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